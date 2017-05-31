婆媳沒問題 岳飛媽說訣竅是「把兒子交給媳婦」

方芳、小馬暢談演舞台劇的辛苦及妙趣。（廖素慧攝）

方芳、小馬到嘉義市打戲，副市長張惠博、文化局長黃美賢歡迎大家看好戲。（廖素慧攝）

顛覆岳飛精忠報國故事的經典舞台劇《當岳母刺字時媳婦是不贊成的》，將在嘉義市演出，強棒演員方芳、小馬今天受訪，暢談舞台劇演出的妙趣及考驗，演岳母的方芳私下透露，婆媳問題不是問題，訣竅是「把兒子放手給媳婦」。

方芳說，這齣舞台劇她演到幾乎爐火純青，最近排戲，即便沒有事先再對稿，她依然能倒背台詞如流，這就是演員幕後下功夫的成果，台上的光鮮亮麗，是台下無數辛苦累積出來的，舞台劇的挑戰更高，1人分飾4、5個角色，這齣6個演員演出20餘個角色，換服飾、背台詞、情緒轉變等都很精彩。

方芳說，以她的資深年齡和舞台劇新人小馬（倪子鈞）對戲，特別演出「夫妻」的戲幕時，雖然心裡感覺「老牛吃嫩草」，但表演出來毫不卡卡。

方芳私下透露，《當岳母刺字時…媳婦是不贊成的》這齣戲從婆媳觀點來顛覆歷史故事，十分有趣，她自己有2子2媳，婆媳相處沒問題，訣竅無他，「作媽的放手把兒子交給媳婦」就是了。

全民大劇團製作的《當岳母刺字時…媳婦是不贊成的》，將於7月1日下午2時30分，在嘉義市文化局音樂廳演出，售票詳情可洽文化局或兩廳院售票系統。

(中時)