大學畢業生起薪28k 調查史上最高

勞動部公布一年一度職類別薪資調查，去年社會新鮮人平均起薪為2萬6723元，若細分學歷，大學畢業生起薪達2萬8116元，是勞動部進行該調查以來史上最高；此外，受實施單周40工時影響，工時明顯縮短，有76.2％的企業每周工作5天，較前年大增21個百分點。

職類別薪資調查從1980年由主計總處開始進行，1997年起轉由勞動部繼續辦理，親訪各職業別廠商支付勞工單月薪資，本次共計回收9786個樣本。統計資料顯示，去年7月受僱員工人數計746.41萬人，較前年7月增加5.22萬人，其中工業部門325.38萬人最多，占整體受僱者43.59%。

據統計，去年7月初任人員每人每月經常性薪資平均為2萬6723元，較前年增加493元，這是勞動部進行該項調查以來史上最高，若依學歷來分，研究所以上3萬3313元最高，其次為大學畢業2萬8116元；以職類來分，則是金融與保險業最優，有3萬1025元，其次為專業、科學及技術服務業，有2萬8879元。

但觀察近5年各職類每人每月經常性薪資發現，在僅技藝、機械設備操作及組裝人員和基層技術工及勞力工薪資不增反減，勞動部統計處長羅怡玲指出，畢竟只統計7月，或多或少有些數字誤差，但受到景氣轉好影響，加上基本工資調高至21009元，以及政府實施加薪抵稅相關措施，普遍仍有帶動薪資成長。

此外，受全國實施單周40工時影響，去年7月有高達76.2%的企業每周工作5天，較前年大增21個百分點，僅剩9.7%的企業仍實施每周工作6天，3.6％的企業周六彈性上班，勞動部評估，今年一例一休上路後，每周工作5天的企業比例可能再提升。

「我覺得28K在北部還是只能吃泡麵，南部可能勉強可以過活而已。」即將踏入職場的陳先生認為，起薪28K，感覺是在便利商店、加油站、飲料店工作都能達到的薪資水平，但這份調查中卻是大學生的畢業起薪，感覺上不甚理想。

(中時)