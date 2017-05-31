吳敦義：黨主席交接 依黨章規定辦理

外傳國民黨主席交接陷僵局，挺吳派擬提假處分延選中央委員，吳敦義今天在高雄說，這些事他不知道，黨主席交接依黨章各種規定辦理，希望促進黨團結，迅速推動好的政策。

吳敦義今天下午與台船企業工會幹部座談，謝票兼聽取建言，離去時受訪作上述表示。

吳敦義說，交接要大公無私，完全尊重黨章規定行事；至於外傳挺吳派的作為，他不清楚。

(中時)