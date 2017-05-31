原民會副主委赴凱道 馬躍‧比吼：不承認錯誤就沒什麼好談
原住民露宿凱道抗爭即將滿百日，繼昨（30）日原民會副主委伊萬‧納威至現場對話後，今（31）日伊萬‧納威與另一位副主委汪明輝再度來到凱道，但凱道的原住民認為原民會毫無誠意，出席的立委高潞‧以用也負氣離開，對話再度破局。
不滿傳統領域劃設辦法排除私有地，原住民露宿凱道抗爭今日來到第98天，原民會通知媒體，兩位副主委今日要到現場與歌手巴奈、那布與導演馬躍‧比吼等人會面，但現場抗議民眾並未收到通知，讓馬躍‧比吼批評「應該是要跟媒體溝通，不是要跟我們溝通吧」。
高潞‧以用則批評原民會毫無誠意，姍姍來遲，與兩位副主委溝通未果，甩頭離開。伊萬‧納威、汪明輝表示，希望能與巴奈、那布、馬躍‧比吼交談，但到場後雙方不但沒有交集，而且巴奈今天另有行程不在現場，因此並未交流。
馬躍‧比吼表示，巴奈的行程都在網站上公開，原民會在沒有做功課的情況下就跑來，一副「我來見你，你就應該和我溝通」的姿態，令族人非常不滿。他強調，族人的訴求就是「劃設辦法不該排除私有地」，如果原民會不願承認錯誤，就沒什麼好談的。
(中時)
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