金山承天宮海陸繞境 千人響應

金山承天宮今（31）日上午舉辦海陸遶境慶典，在地十餘所宮廟出動陣頭、神將班共千人隊伍參加遶境。（李其樺攝）

金山承天宮今（31）日上午舉辦海陸遶境慶典，今年有34艘漁船載神明出海遶境，祈求風調雨順、漁獲豐收。（李其樺攝）

新北市金山承天宮今（31）日上午舉行年度海陸遶境慶典，在地十餘所宮廟超過千名信徒響應，繞境隊伍沿著金山老街一路走到磺港漁港後，信徒將延平郡王神像請上漁船，數十隻船隊浩浩蕩蕩出海遶境，盼望在國姓爺加持下，漁民出海能夠滿載而歸。

金山承天宮於1958年建廟，主要奉祀國姓爺鄭成功，相傳60多年前，大陸福建南安遭逢水災，有神像頭顱隨海流漂到金山沿海被民眾拾獲，當時只要漁民出海前膜拜神像，必定滿載而歸；後來經民眾張嬰認出神像為延平郡王鄭成功，此後居民重塑神像金身，並籌資立廟供奉迄今。

承天宮主委王清泉表示，為紀念國姓爺護佑金山，承天宮於每年農曆5月6日舉辦海陸遶境慶典，當天漁船會從磺港漁港出海，航行到金山中角海岸，也就是當初撿到神像的位址，再返回漁港，為北海岸除了野柳保安宮，同時擁有海陸繞境傳統的宮廟。

(中時)