《了解與互信 兩岸一定旺》兩岸答卷等逾一年! 陸失耐心建一中包圍網？

《了解與互信 兩岸一定旺》

《了解與互信 兩岸一定旺》

蔡英文上任，兩岸關係急凍，小英急著趕快拉攏美國，不但希望美國對台軍售可以加快腳步，甚至還透露，台灣支援了「反伊斯蘭聯盟」。大陸一切都看在眼裡？大陸國務委員楊潔篪訪日時，就叫日本對於台灣問題，要「按規矩辦事」，等於變相警告日本，加上先前習川會，似乎就是在建構「一中包圍網」，台灣還有出路嗎?

蔡英文為了尋找出路，最近還要做一件讓川普開心的事，讓國策顧問何美月，率領史上規模企業精英團，到美國參加投資峰會，預估投資金額將高達341億美元，但如此大筆投資，若留在台灣該有多好？

本日來賓

李勝峰 新黨副主席

張友驊 資深媒體人

鄭照新 國會助理

侯漢廷 新黨新思維中心主任

北京

魏東旭 軍事評論員

(中時電子報)