台中市保全公會設報價地板 公平會開罰20萬

台中市保全公會針對加入會員的保全公司設立報價地板，使保全公司無法自由決定駐衛保全服務價格，公平會認為此舉已違反《公平交易法》規定，今天開出20萬元罰鍰，並要求公會應於6個月內改正。

公平會表示，台中市保全公會藉由會員大會決議通過《優良保全公司基本規範實施辦法》，該辦法中規定，會員報價不得低於該公會擬定發送的「法定成本分析表」計算金額，若有會員報價低於依「法定成本分析表」計算金額，即以會員違反該公會規定，將加以裁處，要求會員將暫收款捐贈予該公會。

公平會指出，中部地區駐衛保全服務市場有130家保全公司，共有100家都加入台中市保全公會，公會具有顯著的集體市場力，認定台中市保全公會約束會員價格決定的行為，足以影響相關市場的供需功能，已違反《公平交易法》禁止事業有聯合行為的規定。

(中時)