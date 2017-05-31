矯正署明起開放19名受刑人外出工作

法務部為了讓即將假釋的受刑人，能早日回歸社會、適應職場生活，規畫讓將於1年內假釋或期滿出監之受刑人，讓他們白天外出工作，晚上回監執行，提早適應社會生活，自明天(6月1日)起會先開放第一批19名受刑人外出工作。

法務部指出，矯正署為協助即將出監受刑人銜接就業，自6月1日起先審核開放第1梯次19名受刑人白天外出工作，工作項目包含鋼鐵塑形加工、機台操作、老人長照服務、印刷品檢包裝、食品包裝、汽車美容及清潔工作等，每日工作8小時，工作收入為每人每月在2萬1009元以上，並在合作廠商協助下加入勞工保險，保障其工作權益。

法務部指出，各地矯正機關嚴審受刑人從事自主監外作業，預計今年陸續開放人數將達100名以上，每月可創造200萬元以上收入，相關收入除分配受刑人勞作金外，並用於補助受刑人飲食、改善生活設施、提撥被害人補償等費用，讓受刑人在逐步復歸社會之際，也負起減輕國家財政負擔、補償犯罪被害人的社會責任。

法務部說，矯正署另與行政院農業委員會及勞動部密切合作，協助受刑人尋找工作職缺，紓解我國農業及特定產業缺工情形，冀望社會各界、企業廠商及民眾支持他們走上重生之路。

(中時)