「正水」最香醇　日月潭夏季紅茶採菁

日月潭紅茶聞名遐邇，魚池鄉各聚落，農忙採菁。（沈揮勝攝）

國人品茗，烏龍、金萱以冬茶、春茶為優；但如果單論紅茶，卻是以6月到9月所產的夏茶，才是最當令的好茶；迎接6月到來，日月潭紅茶主產區魚池鄉各聚落茶園，從上周起陸續可見茶農摘採茶菁！

「日月潭紅茶芳香滋味，四季各擁特色！但以多元酚成分，以及茶色、喉韻的表現，夏茶才是上品。」魚池鄉農會祕書黃捷步表示，紅茶屬全發酵茶，其口感、喉韻及香氣的良窳，取決於茶菁中的多元酚。

供銷部主任許麗芬補充說，多元酚為茶葉構成水色、滋味等成分總稱。從夏至到秋分長出來的茶菁，因日照比較充足，多元酚成分豐，符合優質茶製程條件，製出的紅茶品質最佳；魚池鄉農會提供高品質阿薩姆大葉種及台茶18號、21號罐裝及樂活包紅茶。

仙楂腳知名女茶農葉韋甹，30日剛採完阿薩姆大葉種，並排定下周一開始採收台茶18號「紅玉」紅茶。她表示，茶菁行情取決於品質，夏季紅茶價格較佳，也因為這個季節摘採產製的紅茶品質較有保障，此刻到7月初是夏茶紅茶首波高峰期。

(中時)