遠見公布最新民調 林明溱施政滿意度中部第一
繼4月《周刊王》民調高居全台前5名，《遠見雜誌》今(31日)公布最新民調，南投林明溱無論是施政分數，還是滿意度都是中部第1名。對此，林明溱表示，感謝縣民支持，縣府一定會再更努力，創造南投最大福祉。
依據《遠見雜誌》公布最新民調，林明溱施政分數首度突破70大關，達71.5分，在藍綠選民勢均力敵的中部，排名第1。和去年比較也進步了4.4分，是非六都及離島的12縣市中，排名第3名。
至於滿意度，南投縣今年拿下66.7％，也是中部最佳，比去年的58.4%增加8.3％，進步幅度讓人刮目相看；至於不滿意度只有12.8％，是21縣市負評第4低。14位首任縣市長中，「最可能連任」的調查更是排名第4。
林明溱表示，繼4月《周刊王》民調第5名，這次在《遠見雜誌》施政滿意度獲4.5星的成績，除感謝縣府團隊的努力，也要謝謝縣民的支持，對於縣民的問題，縣府團隊要當作自己的事情處理。
他說，縣府施政還有努力的空間，縣議會縣政總質詢時，有議員期待縣府行政效率應再加強，將承諾不會因為得到好成績而自滿，會繼續努力加強基層建設與為民服務。
(中時)
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