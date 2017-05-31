官員還在緬懷百年前技術！陳博志：前瞻4200億軌道建設一定要緩下來

圖為台灣智庫榮譽董事長陳博志。（資料照片 張鎧乙攝）

8000億前瞻計畫7月將在立法院臨時會闖關，但總統府資政陳博志日前接受媒體表示，經費高達4200億的軌道建設並非最迫切，還批Uber、人工智慧、無人車都出來了，現在官員還再緬懷一百多年前的技術，這樣真的不夠前瞻。陳博志認為，這個4200億元的軌道建設一定要緩下來。

根據信傳媒報導，陳博志目前是台灣智庫榮譽董事長、也是總統府資政，他也是蔡英文競選前《十年政綱》的執筆人，對行政院、國發會說前瞻計畫有關軌道建設的部份是衍生自《十年政綱》，他表示，裡頭並沒提到要在首都圈之外去發展軌道建設。

陳博志說，以國際標準看台北捷運，路網已經夠密了，但台北還是一大堆人騎車，可見連台北都無法用大眾運輸取代開車或騎機車，在這樣的環境裡，軌道建設要做非常困難。

陳博志表示，一個軌道建設要做到形成路網，大概需要花30年時間，但現在人工智慧、無人車都已經出來了，20年後的汽車還會跟現在一樣嗎？新技術一直在進步，現在的政府官員怎麼還再緬懷一百多年前的技術，緬懷歐洲跟日本的鐵路多方便呢？真的是不夠前瞻啊，這個4200億元的軌道建設一定要緩下來。

陳博志建議行政院，前瞻當中的軌道計畫必須逐件仔細評估，要花多少錢？錢從哪裡來？目的何在？效益何在？都要說清楚。如果評估結果效益不大，那這樣的軌道建設就不需要做。對資源有限的台灣來說，現階段唯有提升台灣產業競爭力，才能解決低薪的問題，而這些遠比改善生活環境的軌道建設重要多了！

(中時電子報)