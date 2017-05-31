旗山大林廢爐碴案宣判 勝敗各半
旗山大林農地4年前遭回填近100萬噸的轉爐石級配料，當地農民不滿高雄巿政府怠忽職守，狀告高雄高等行政法院，請求高巿府負起清除責任，今天下午法院宣判高巿府應命業者限期清除，至於農民希望如業者不作為，高巿府應代為清除則被駁回，全案還可上訴。
本案爭點在於業者在農地上回填的爐碴是否為事業廢棄物，法官審結認定，爐碴並非現行法令容許的土壤回填物，當時中鋼子公司中聯資源公司是欲將爐碴清除棄置，最後有業者以購買轉爐石級配料作為混拌工程名義買下，因此實質上這些爐碴應屬事業廢棄物。
法官認為，既然回填的是事業廢棄物，農民請求高巿府依廢棄物清理法，命令業者限期清除自有理由，應該准許。不過農民希望如果業者拒不履行清除義務，高巿府應依行政執行法代為履行，法官則認為農民沒有請求權，將此部分駁回。
(中時)
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