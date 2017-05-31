林威助本季首登一軍 今扛先發第六棒

林威助本季首度登上一軍。(資料照 陳怡誠攝)

中信兄弟老將林威助，本季至今都在二軍出賽，直到今日才正式登上一軍，將在今晚中信與富邦悍將交手，先發上陣，扛下球隊第六棒。

林威助今年春訓就因手部不適，開季從二軍出發，不過在二軍展現長打火力，前7戰就轟出４發全壘打，不過4月中旬又因側腹肌拉傷，休息了近一個月，直到19日才繼續出賽。

本季至今，林威助在二軍出賽12場，擊出16支安打，包含4發全壘打，打擊率高達3成81，本季首度登上一軍，期盼能夠複製好成績。

(中時電子報)