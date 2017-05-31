廢物成黃金 屏大將文心蘭變保濕精華液

屏大將文心蘭開發成為保濕精華液。(林和生翻攝)

力挺在地農業，屏東大學應用化學系把文心蘭切花後廢棄不用的假球莖葉等部位，成功開發成為「文心蘭保溼防護精華液」，這也是「過山香水乳液」、「白玉凝香無酒精淡香氛」，再次為傳統農業加值及農廢再利用。

應用化學系主任張雯惠表示，台灣栽培的文心蘭幾乎均為厚葉種，假球莖含有極豐富的甘露聚醣及比檸檬高出數倍的維生素C，極強的保濕及抗氧化力讓文心蘭耐旱能力及對極端環境，有很強的適應性。

因此嘗試將文心蘭假球莖葉等部位，經由生物技術提取其中的保濕、抗氧化、美白複合物，開發成極具南台灣特色的防護精華液，在對抗紫外線的同時也能提供修護功能，尤其適合裸肌及幼兒肌膚。

(中時)