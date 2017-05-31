休假員警酒後失態 警方帶回保護管束
新北市永和警分局45歲張姓警員24日晚間10時許，休假與友人在中和區吃消夜，餐敘完返家途中，1名轄區派出所警員上前盤查要求出示證件並表示「有民眾反映被你打到」，因張姓警員不出示證件，被上銬帶回派出所保護管束，在派出所內因走路失去平衡不慎打翻水杯，張員事後對自己酒後失態相當後悔，分局予以申誡2次處分。
1名婦人24日晚間10時許至中和警分局報案，指稱在中和區廣福路有人酒後遊蕩，還撞壞她的機車後照鏡，希望警方前往了解勸導，婦人未提出告訴即騎車離去。
派出所員警獲報前往現場，確實發現有1名男子走路搖搖晃晃並自言自語，請他出示證件時，男子疑因酒醉聽不清楚答非所問，也未出示證件，擔心他受傷或不慎傷到人，才將他上銬帶回派出所保護管束，但男子也未表明其員警身分。
員警也遞1杯水給張姓警員，張疑因酒醉拿不穩水杯，不慎打翻水杯，水也濺到桌上的電腦，坐下休息一陣子後稍微清醒，於聯繫親友時才輕聲透露「我是永和分局的」，派出所聯繫他直屬長官將他帶回。
永和警分局表示，張員平日辦案績效良好，經常破獲大型組織犯罪案、詐欺集團案及槍砲案件，多次獲得警察局頒發破案獎金，對於這次喝酒出狀況，張員事後表示相當後悔，分局已記他2次申誡處分。
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(中時)
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