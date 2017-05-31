印度拚選舉禁屠牛 搞死農村經濟

橫躺在印度馬路上的牛隻。(美聯社)

印度上周頒布全國禁售老牛以供屠宰之用，對於牛隻的買賣要求更嚴苛的文件以證明牛隻只供耕作而非屠宰用。這項法令變相禁止牛隻屠宰與食用，依附牛隻的農村經濟有崩潰之虞，而這一切不過是印度總理莫迪討好保守宗教勢力的民粹政治。

印度牛肉產業年營業額約48億美金，但是環繞牛隻的乳品、皮革、甚至是肥皂牙膏原料產業，對於印度農村經濟影響甚大。對於不食用豬肉的印度穆斯林也是重大打擊，雖然新法令只禁止市場的買賣但是仍可去農場直接交易，不過多數穆斯林只在是場買牛肉，而且飼養牛隻的穆斯林除了依靠產奶外，還要靠屠宰老年沒有產乳能力的牛隻來補貼收入。

印度總理頒布這項新法令，ㄧ般認為是爭取保守印度教民眾支持，為2019年的大選預先準備。諷刺的是印度原有的牛隻屠宰產業的肉源主要是水牛，而不是印度教視為神聖的母牛或黃牛，但是新法令卻是用所有牛隻，這讓印度穆斯林處境更加為難。

印度總理莫迪上任以來在經濟與稅制改革上頗有佳績，所以今年3月的地方許舉中，莫迪所屬的執政黨印度人民黨取得大勝。但是莫迪從政以來標榜民族主義，偏坦印度教派疏離穆斯林的做法，也引起很大爭議。

(中時電子報)