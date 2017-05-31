惡男拿BB槍射流浪貓　警依法約談到案

張男手持BB槍追射流浪貓，惡劣行徑令人憤怒。（翻攝自臉書我是頭份人）

苗栗縣頭份市合興里一處社區常有流浪貓聚集，因隨意大小便造成社區居民反感，愛貓人士日前發現有1名男子持BB槍追逐射擊流浪貓，過程全被路口監視器拍下，網友怒斥「根本是蓄意虐待！」轄區警方介入調查後，初步查證手持BB槍射流浪貓的張姓男子也是該社區住戶，將依違反《動保法》約談張男說明。

愛貓民眾在臉書社團《我是頭份人》PO文轉貼社區監視器畫面，看到1名男子手持BB槍射擊流浪貓，還有住戶放任狗隻追逐貓咪，憤怒的說，拿BB槍射流浪貓，這種行為已經違反動保法，根本是蓄意虐待，看了讓人難過。

監視器畫面清楚拍下男子虐貓行徑，網友留言一面倒大罵，「真是可惡至極」、「完全不尊重生命」、「只敢欺負動物，真的很可悲」。

警方昨天已介入調查，根據路口監視器畫面調查，手持BB槍男子是住合興里的張姓男子，由於追射流浪貓已違反動保法，將約談張男到案說明。

(中時)