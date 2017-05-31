惡男拿BB槍射流浪貓 警依法約談到案
苗栗縣頭份市合興里一處社區常有流浪貓聚集，因隨意大小便造成社區居民反感，愛貓人士日前發現有1名男子持BB槍追逐射擊流浪貓，過程全被路口監視器拍下，網友怒斥「根本是蓄意虐待！」轄區警方介入調查後，初步查證手持BB槍射流浪貓的張姓男子也是該社區住戶，將依違反《動保法》約談張男說明。
愛貓民眾在臉書社團《我是頭份人》PO文轉貼社區監視器畫面，看到1名男子手持BB槍射擊流浪貓，還有住戶放任狗隻追逐貓咪，憤怒的說，拿BB槍射流浪貓，這種行為已經違反動保法，根本是蓄意虐待，看了讓人難過。
監視器畫面清楚拍下男子虐貓行徑，網友留言一面倒大罵，「真是可惡至極」、「完全不尊重生命」、「只敢欺負動物，真的很可悲」。
警方昨天已介入調查，根據路口監視器畫面調查，手持BB槍男子是住合興里的張姓男子，由於追射流浪貓已違反動保法，將約談張男到案說明。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。