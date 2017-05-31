學甲意象「蒜頭窯」吸睛　青年推農村輕旅行

蒜頭造型的烤窯相當特別又可愛。(莊曜聰攝)

親子製作手工pizza現烤體驗。(莊曜聰攝)

手工pizza放到烤窯中，一下子就熟透了。(莊曜聰攝)

學甲青年陳胤丰將一處無人居住的古厝整建成活動據點，在不破壞原有結構下，將古厝規畫成辦公室、圖書館、柑仔店及遊戲室等空間，推廣農村輕旅行，近期在曾文社大老師羅天賜指導下，完成一座外型獨特的「蒜頭窯」並正式啟用，未來將開放親子體驗。

陳胤丰說，經過2年時間，古厝內部的整修已經接近完成，他開始規劃室外環境，要在後方空地打造露營空間，也有了建造土窯的構想；他先用磚頭、石塊等，把基座完成，上方「土角窯」的部分，則由曾文社大老師羅天賜操刀。

羅天賜說，土窯搭建的重點在於所用土壤的比例，採用砂土與黏土1:2的比例塑成，裡面再鋪設導熱的空心磚，大約花費一個禮拜時間完成，造型與一般半圓形的烤窯不同，以學甲出產的蒜頭為靈感，塑造出饒富趣味的外觀。

這座蒜頭窯在端午連假期間正式啟用，必須要先以近1000度的高溫乾燒「養窯」，連續幾次後才能完成，陳胤丰也先請來友人及親子同來體驗，製作手工pizza一飽口福，以後將成為農村體驗旅行的生力軍。

(中時)