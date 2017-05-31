美國向庫德人民軍提供武器 土耳其反對

美國決定提供武器給庫德人民保護部隊，並稱他們是打擊IS的重要力量；但是土耳其將庫德人都視為恐怖份子。(圖/美聯社)

儘管北約盟友土耳其表示擔憂，但是為了消剿IS武裝勢力，美國仍然決定向庫德人民軍(YPG)提供武器，此舉也是美國承認庫德人民軍的表現。

半島新聞台(Al Jazeera)報導，美國五角大廈發言人安德瑞．雷根-蓋洛維 (Adrian Rankine-Galloway)說：「我們已經向敘利亞民主力量（SDF）的庫德民兵提供武器和車輛，當中包括YPG。提供的武器包括AK-47與其他小口徑機槍。這是為即將發動的拉卡收復作戰的相關準備。」

拉卡(Raqqa)是IS最早取得的據點，也可視為IS的首都。

美國總統川普是在本月初批准提供武裝給YPG，當時就引發土耳其的憤怒，他們多次強調，YPG與土耳其內的庫德工人黨（PKK）有聯盟關係，而PKK從1984年起就發動過多次武裝爆亂，造成四萬多人死亡，應為視為恐怖份子。土耳其官員也警告美國，要是美國決定資助庫德部隊，可能會傷害華盛頓與安卡拉之間的關係。

庫德人強調，自己雖為伊斯蘭信仰，但是明確的世俗自由派，女性地位是平等的，她們還組成庫德婦女保護軍(YPJ)，與丈夫的部隊一同作戰。(圖/the kurdish project)

土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)上個月接受半島電視台採訪時曾批評美國前總統歐巴馬，指責他對庫德族的幫助是「資助恐怖組織」，不過顯然他是指桑罵槐，因為他接下來說「我不相信川普政府會繼續這樣做。」

華盛頓一直試圖與安卡拉方面溝通，說明提供給庫德軍武器是在美軍的看管下進行，並且將監管武器的流向，以確保不會進入土耳其，變成PKK的武器。

在川普總統同意提供武器給YPG之後，土耳其還沒有什麼明顯的動作。

土耳其幾把所有的庫德團體都視為恐怖分子，不管是採取議會路線的「庫德民主黨」(HDP)，或是暴力路線的庫德工人黨，都是採用強力鎮壓的手段。2016年8月，土耳其以反恐之名，對敘利亞發動「幼發拉底之盾」的軍事行動，名義上是對付IS，但是攻擊的重點是庫德民兵的據點。到了11月，土耳其警方發動大逮捕，將多數HDP國會議員給抓補拘留。

(中時電子報)