全國水質檢驗競賽　嘉南藥大勇奪第一名

守護水環境的水質檢驗專業工作，是大學相關科系必備技能。（嘉南藥大提供）

炎夏來臨，缺水、限水或颱風引發災害等課題，考驗政府水資源保育與治水防洪計畫；守護水環境的水質檢驗專業工作，是大學相關科系必備技能，嘉南藥理大學環境工程與科學系舉辦「全國水質檢驗技能競賽」，該競賽今年邁入第4屆，歷年報名均相當踴躍，總計14所校系24隊伍共48位菁英同台角逐，嘉藥勇第一。

水質檢驗要做什麼？嘉南藥大指出，競賽過程中，選手們需全程著裝競技，通過2項學科筆試測驗及2項術科實作測驗，最後一分高下。嘉藥環工系主任林瑩峯表示，競賽聘請大學環工科系專業教師擔任學科命題委員，並由環境檢測公司資深工程師擔任術科監評委員，嚴謹度相當高。

環境檢測同業公會秘書長賴幸君指出，嘉藥舉辦水質檢驗技能競賽有助於提升學生的檢驗測定水平，並順勢引導人才未來進入環境檢測業。

歷經3小時激烈競技後，最終由嘉藥環工系榮獲第一和第四名，第二名為中興大學環工系，第三至第六名分別為萬能科大環工系、中台科大環安系、高雄第一科大環安系，各名次也分別獲得2萬至4千元不等獎金及獎牌與獎狀。

副校長兼環境永續學院長陳健民強調，學校除環工系外，職業安全衛生系、醫藥化學系、食品科技系、藥學系等，都肩負培養檢驗測定人才的教育工作，感謝各界支持與指導，希望透過與環境檢測同業公會攜手合作，能帶動學生對檢驗測定的學習興趣，並培育更多人才投入環境檢測業。

(中時)