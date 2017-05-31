全國水質檢驗競賽 嘉南藥大勇奪第一名
炎夏來臨，缺水、限水或颱風引發災害等課題，考驗政府水資源保育與治水防洪計畫；守護水環境的水質檢驗專業工作，是大學相關科系必備技能，嘉南藥理大學環境工程與科學系舉辦「全國水質檢驗技能競賽」，該競賽今年邁入第4屆，歷年報名均相當踴躍，總計14所校系24隊伍共48位菁英同台角逐，嘉藥勇第一。
水質檢驗要做什麼？嘉南藥大指出，競賽過程中，選手們需全程著裝競技，通過2項學科筆試測驗及2項術科實作測驗，最後一分高下。嘉藥環工系主任林瑩峯表示，競賽聘請大學環工科系專業教師擔任學科命題委員，並由環境檢測公司資深工程師擔任術科監評委員，嚴謹度相當高。
環境檢測同業公會秘書長賴幸君指出，嘉藥舉辦水質檢驗技能競賽有助於提升學生的檢驗測定水平，並順勢引導人才未來進入環境檢測業。
歷經3小時激烈競技後，最終由嘉藥環工系榮獲第一和第四名，第二名為中興大學環工系，第三至第六名分別為萬能科大環工系、中台科大環安系、高雄第一科大環安系，各名次也分別獲得2萬至4千元不等獎金及獎牌與獎狀。
副校長兼環境永續學院長陳健民強調，學校除環工系外，職業安全衛生系、醫藥化學系、食品科技系、藥學系等，都肩負培養檢驗測定人才的教育工作，感謝各界支持與指導，希望透過與環境檢測同業公會攜手合作，能帶動學生對檢驗測定的學習興趣，並培育更多人才投入環境檢測業。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。