扁出庭受審？陳致中：醫療小組評斷

前總統陳水扁近期因趴趴走，遭高院法官發出傳票，要求他7月7日出庭受審，扁子陳致中今天被問到此事，表示父親能不能出庭「交由醫療小組專家評估判斷」，至於扁嫂吳淑珍與陳致中同被列為二次金改案被告，要不要出席？陳致中則說，他人在外面，還沒看到傳票。

(中時)