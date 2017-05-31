紅藜好養生 這2種人食用前建議先諮詢
台北醫學大學動物研究後發現，紅藜可以預防大腸癌前期病變，但有營養師指出，腸胃不好、腎功能有障礙的民眾並不適合吃紅藜養身。
紅藜，又名為台灣藜，有「穀物界紅寶石」之稱，近年來，台灣民眾養身意識抬頭，而紅藜是許多養身民眾的首選，依《蘋果日報》報導，台北醫學大學保健營養學系李芷薇營養師指出，台灣藜含有豐富的蛋白質、膳食纖維、鈣、鎂、鐵等礦物質以及維生素，蛋白質含量比率有14.4%，高出地瓜1%的蛋白質；而膳食纖維有14%，高於地瓜的2.4%，因此台灣藜營養價值高於地瓜、小米，小麥及燕麥等穀物。
依據台北醫學大學動物研究發現，換算成60公斤成年人，每日攝取22公克的台灣藜可以預防腸胃道病變。
台灣藜營養價值高，但李芷薇營養師表示，腸胃不適以及腎功能不佳的民眾再食用台灣藜前最好先詢問過醫師。台灣藜不只含有膳食纖維，也含有鉀離子，腸胃不適者食用後恐會增加腸胃蠕動、讓症狀加劇；而腎功能不佳的民眾，在食用台灣藜後，可能因鉀離子攝取過高，而影響腎功能。
台灣藜除了可以預防腸胃道病變外，亦可控制血糖及降低膽固醇，建議民眾可以搭配糙米、薏仁等全穀類一同食用。
(中時電子報)
關鍵字：紅藜
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