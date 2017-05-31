楊潔篪：實現中日領袖會談 重在營造氛圍

共同社5月31日報導，日本公明黨黨首山口那津男31日在東京與大陸國務委員楊潔篪舉行會談。對於山口提出希望楊潔篪為7月在德國舉行二十國集團（G20）峰會期間促成日中領袖會談給予協助一事，楊潔篪強調重要的是營造雙方互相接近，能夠自然而然實現首腦會談的氛圍。

關於北韓問題，山口指出，中國的作用極為重要。楊潔篪回應稱，將努力使北韓停止核導開發，中國政府的立場是力爭和平解決。

在此之前，官房長官菅義偉還在首相官邸與楊潔篪會談，雙方確認了將推進經濟合作。

(旺報)