台東縣「職業試探與體驗示範中心」揭牌

「職業試探與體驗示範中心」揭牌，縣長黃健庭體驗幼保群為嬰兒包尿布的技藝。（莊哲權翻攝）

配合學生多元學習，落實適才揚性，台東縣政府成立「職業試探與體驗示範中心」結合高職及業界師資開辦技藝教育試探課程，讓5至8年級的學生共同參與，落實技職教育向下扎根。

揭牌儀式於今天下午2點在卑南國中辦理，由縣長黃健庭主持，議長饒慶鈴、教育部國民及學前教育署國中小及學前教育組蕭奕志副組長 等與會，並由卑南國中校長游數珠陪同參觀。

黃健庭表示，為了讓孩子盡早了解自己的志趣與未來的規畫，縣府特別在卑南國中成立縣內第一所成立區域職業試探與體驗示範中心，規畫了幼保科、餐旅群的職探場所，提供台東縣5至8年級的學生實際操作與體驗，希望提升學生的學習動機，及早生涯規畫與發展。

教育部國教署蕭奕志副組長則指出，台東縣是教育部補助成立區域職業試探與體驗示範中心的第3個縣市，該中心將提供國中、小學生職業試探與興趣探索的機會。

縣府教育處說，預計辦理的職群科別有：幼保科、護理科、餐旅群、美容美髮科等。與慈惠護理專科學校及育仁中學合作，聘請具有經驗、活潑且專業的師資來辦理寒暑假營隊、社團活動或跨校的職業試探課程等。

目前已於4月份分別辦理四個場次的示範課程，有台東食神專家、造型設計師、PT健康守護神與超級保母的活動，未來將會持續辦理餐旅群、美容美髮科等課程，讓學生多元試探。

(中時)