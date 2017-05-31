台東縣「職業試探與體驗示範中心」揭牌
配合學生多元學習，落實適才揚性，台東縣政府成立「職業試探與體驗示範中心」結合高職及業界師資開辦技藝教育試探課程，讓5至8年級的學生共同參與，落實技職教育向下扎根。
揭牌儀式於今天下午2點在卑南國中辦理，由縣長黃健庭主持，議長饒慶鈴、教育部國民及學前教育署國中小及學前教育組蕭奕志副組長 等與會，並由卑南國中校長游數珠陪同參觀。
黃健庭表示，為了讓孩子盡早了解自己的志趣與未來的規畫，縣府特別在卑南國中成立縣內第一所成立區域職業試探與體驗示範中心，規畫了幼保科、餐旅群的職探場所，提供台東縣5至8年級的學生實際操作與體驗，希望提升學生的學習動機，及早生涯規畫與發展。
教育部國教署蕭奕志副組長則指出，台東縣是教育部補助成立區域職業試探與體驗示範中心的第3個縣市，該中心將提供國中、小學生職業試探與興趣探索的機會。
縣府教育處說，預計辦理的職群科別有：幼保科、護理科、餐旅群、美容美髮科等。與慈惠護理專科學校及育仁中學合作，聘請具有經驗、活潑且專業的師資來辦理寒暑假營隊、社團活動或跨校的職業試探課程等。
目前已於4月份分別辦理四個場次的示範課程，有台東食神專家、造型設計師、PT健康守護神與超級保母的活動，未來將會持續辦理餐旅群、美容美髮科等課程，讓學生多元試探。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。