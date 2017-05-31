傅崐萁批前瞻規畫藏利益輸送 賀陳旦：人身攻擊

交通部長賀陳旦開記者會說明蘇花公路改善計畫。（陳祐誠攝）

蘇花公路因落石中斷3天，交通大亂，花蓮縣長傅崐萁今日左批蔡英文不知民間疾苦，右打交通部長賀陳旦不懂交通建設，砸下8900億，在東台灣卻連個建設都沒有，他還指出，數千億的軌道建設計畫，全交由與賀陳旦關係密切的鼎漢顧問公司規畫，暗示背後有利益輸送。

賀陳旦稍早嚴肅回應，這件事情已接近攻擊，請傅崐萁自己去衡量一下，提這句話的時候要有依據。

賀陳旦說，自己在民國84年到台北市府交通局工作以後，就離開鼎漢公司，前後工作不到3年，對於20年前工作的公司，可以說是他在青春時期的好朋友，但對於鼎漢在業務上面的發展，自己沒有去幫忙的義務，更何況之後到交通局、捷運公司，乃至於上次在交通部1年多的時間，都跟鼎漢明確的表達，不可以有中間的來往。

賀陳旦表示，以他個人的職業生涯，以及工作上該有的倫理，不認為鼎漢在業務上的拓展，跟自己有任何關聯。他強調，以朋友的成就為榮，也相信他們在工作上有很好的表現，但今天的前瞻工作裡面，把他與鼎漢有牽扯在一起，這是完全沒有根據的指控，希望說出這句話的人，自己要檢點，也希望這樣隨意的人身攻擊，不要出自於一個父母官身上。

(中時)