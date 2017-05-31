安倍與楊潔篪會談 呼籲改善中日關係
5月31日下午，日本首相安倍晉三與到訪的大陸國務委員楊潔篪在首相官邸舉行了會談。安倍強調，「希望進一步發展和改善日中兩國關係」，指出北韓核導開發問題是兩國共同面對的緊迫課題。在此基礎上，安倍進一步表示，「為通過和平的外交途徑解決問題，希望能與中國合作，不斷採取行動」。
楊潔篪表示，希望能與日本共同發展兩國關係，給兩國人民帶來福祉。此外，還圍繞北韓問題表示，堅持實現無核化、維持朝鮮半島的和平與穩定、以及這一問題的和平解決。
(旺報)
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