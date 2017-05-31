台北港娛樂專用區 流標
號稱台版迪士尼的台北港娛樂專用區，歷經2個月招商31日最後期限仍等不到人，確定流標，新北市經發局表示，目前考量解決辦法可能改採分期開發，除能培養旅客量，權利金也可以分期支付，減輕開發商壓力，也不排除未來權利金71億元下修可能性。
新北市府2015年完成台北港特定區區段徵收開發案，畫定產業專業區及娛樂休閒專區，其中10.25公頃娛樂專用區，將設定地上權70年方式公告招商，將打造結合飯店、美食、影城、購物中心及主題遊樂園的「台版迪士尼」。
但廠商認為，八里附近交通建設腳步卻還沒跟上，尤其淡江大橋主橋段工程在5月已經4度流標，另外八里輕軌到現在還沒個影，僅能仰賴公路，交通極度不便利，且權利金過高，是他們繼續觀望主因。
(中時)
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