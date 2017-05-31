新生溜滑梯 彰化縣國中班級數再驟減81班
彰化縣今年國中、小入學新生再創新低，延續去年國中班級數「溜滑梯」，今年將再驟減81班，國小已稍緩下來，但同樣都面臨超額教師的困境，縣府已經確定今年不舉辦教師甄試，國中超額教師26位辦轉介；國小超額28位，儘量以合理員額吸納，18位留原校。
少子化浪潮讓班級數持續下探，去年彰化縣國中班級數1181班已創新低，今年保守預估，只剩1100班了，還要再驟減81個班級，不僅沒法辦理正式教師甄試，流浪教師失望了，教育處說，國中超額教師去年已23人，員額管控量消耗差不多了，今年超額26人，還好都完成轉校介聘，若再招募正式教師，就得去「解聘」教師了，這是不得已。
教育處表示，國小超額28位教師，教育部原則每校增加1名代理教師員額，從合理員額吸納，18位教師仍可留在原校，10位教師就只能安排調動到其他學校。
「又要調動了，資淺就一定要被動嗎？」每次調動作業，總是引起不平之鳴，國中教師多年來已經實施教學正常化，音樂、美術等課程，不可能再拿去上國、英、數等科目，科任老師各有所司，難以彈性處理。
教師會爭取調整班級配置員額，或是調整授課節數，去年國小教師就從1.6名增加到1.7名，目前國中維持每班級2名，教育處表示，就讀私校比例攀升中，國中班級平均學生人數已經很低了，若每班級再提高0.1名國中教師員額，縣庫就得增加3、4000萬元支出，需中央從長期出生率來進行整體規劃。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。