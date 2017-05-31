新生溜滑梯 彰化縣國中班級數再驟減81班

彰化縣今年新生入學班級數將再創新低，國中預估再減81班、國小稍緩，因應少子化，各校都努力發展特色。（吳敏菁攝）

彰化縣今年國中、小入學新生再創新低，延續去年國中班級數「溜滑梯」，今年將再驟減81班，國小已稍緩下來，但同樣都面臨超額教師的困境，縣府已經確定今年不舉辦教師甄試，國中超額教師26位辦轉介；國小超額28位，儘量以合理員額吸納，18位留原校。

少子化浪潮讓班級數持續下探，去年彰化縣國中班級數1181班已創新低，今年保守預估，只剩1100班了，還要再驟減81個班級，不僅沒法辦理正式教師甄試，流浪教師失望了，教育處說，國中超額教師去年已23人，員額管控量消耗差不多了，今年超額26人，還好都完成轉校介聘，若再招募正式教師，就得去「解聘」教師了，這是不得已。

教育處表示，國小超額28位教師，教育部原則每校增加1名代理教師員額，從合理員額吸納，18位教師仍可留在原校，10位教師就只能安排調動到其他學校。

「又要調動了，資淺就一定要被動嗎？」每次調動作業，總是引起不平之鳴，國中教師多年來已經實施教學正常化，音樂、美術等課程，不可能再拿去上國、英、數等科目，科任老師各有所司，難以彈性處理。

教師會爭取調整班級配置員額，或是調整授課節數，去年國小教師就從1.6名增加到1.7名，目前國中維持每班級2名，教育處表示，就讀私校比例攀升中，國中班級平均學生人數已經很低了，若每班級再提高0.1名國中教師員額，縣庫就得增加3、4000萬元支出，需中央從長期出生率來進行整體規劃。

(中時)