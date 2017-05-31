Q版台灣娃娃龍舟 現身藍晒圖文創園區
年輕人對傳統節慶普遍無感，28歲梁鈺是兔崽子玩具公司設計總監，擅長藉由設計玩具、胸章、卡通人物等，拉近與玩家距離，端午前夕，她也打造3公尺、Q版台灣娃娃龍舟，陳列藍晒圖文創園區，傳統節慶變潮，果真吸睛。
連日來，Q版台灣娃娃龍舟陳列在藍晒圖文創園區「兔崽子玩具」店門前，吸引許多遊客爭相合影，梁鈺說，可愛龍舟擄獲人們目光同時，也希望有助於讓大家了解端午節意涵。
梁鈺說，Q版台灣娃娃龍舟前後花4天設計完成，主要訴求可愛，將陽剛的龍舟轉變成為可愛風，另也設計應景端午節的粽子、龍舟胸章，把傳統節慶變得很潮。
兔崽子玩具品牌總監邱浡洧更自創「划龍舟拳」，於端午期間舉辦划龍舟拳錦標賽，與藍晒圖內夥伴雅普廣告、聚珍臺灣、陶作坊、藍月山房、奇點劇團、趣活、週間夜晚、造研所、銀製所、兔崽子玩具及所有遊客們，一同參與端午特別遊戲。
他說，藉由將傳統民間端午節習俗與創新年輕人創意相結合，賦予「文創」截然不同的定義。Q版台灣娃娃龍舟將一路從端午節延長陳設到6月中旬，開放遊客自由拍照、打卡，感受台南濃濃的文創氣息。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。