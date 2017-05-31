Q版台灣娃娃龍舟 現身藍晒圖文創園區

藍晒圖文創園區陳列的Q版台灣娃娃龍舟，非常吸睛。(曹婷婷攝)

兔崽子設計總監梁鈺(左)打造的Q版台灣娃娃龍舟，受到許多民眾喜愛，爭相打卡合影。(曹婷婷攝)

兔崽子玩具品牌總監邱浡洧(右)和設計總監梁鈺一起推出端午節可愛胸章。(曹婷婷攝)

年輕人對傳統節慶普遍無感，28歲梁鈺是兔崽子玩具公司設計總監，擅長藉由設計玩具、胸章、卡通人物等，拉近與玩家距離，端午前夕，她也打造3公尺、Q版台灣娃娃龍舟，陳列藍晒圖文創園區，傳統節慶變潮，果真吸睛。

連日來，Q版台灣娃娃龍舟陳列在藍晒圖文創園區「兔崽子玩具」店門前，吸引許多遊客爭相合影，梁鈺說，可愛龍舟擄獲人們目光同時，也希望有助於讓大家了解端午節意涵。

梁鈺說，Q版台灣娃娃龍舟前後花4天設計完成，主要訴求可愛，將陽剛的龍舟轉變成為可愛風，另也設計應景端午節的粽子、龍舟胸章，把傳統節慶變得很潮。

兔崽子玩具品牌總監邱浡洧更自創「划龍舟拳」，於端午期間舉辦划龍舟拳錦標賽，與藍晒圖內夥伴雅普廣告、聚珍臺灣、陶作坊、藍月山房、奇點劇團、趣活、週間夜晚、造研所、銀製所、兔崽子玩具及所有遊客們，一同參與端午特別遊戲。

他說，藉由將傳統民間端午節習俗與創新年輕人創意相結合，賦予「文創」截然不同的定義。Q版台灣娃娃龍舟將一路從端午節延長陳設到6月中旬，開放遊客自由拍照、打卡，感受台南濃濃的文創氣息。

(中時)