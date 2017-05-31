李翊君因唱紅《雨蝶》 存摺多了這些錢

李翊君當年因張宇寫的《雨蝶》爆紅，至少賺進3000萬。（圖／中時資料照片）

出道多年的李翊君近來如火如荼忙準備本周六將在台北國際會議中心大會堂舉行的2場「翊·往·情·深 2017演唱會」，繼先前公布首場嘉賓是動力火車、羅時豐後，今宣布終場來賓是張宇，提到她和張宇的關係，不得不提李翊君的招牌曲《雨蝶》，原來該首作品正是張宇作曲，李翊君還透露，當年因這首歌，讓她在大陸至少賺進3千萬。

李翊君睽違兩年再登台開唱，先前她更帶著17歲的才女女兒香奈兒練習合唱《小幸運》，使首場嘉賓羅時豐開玩笑說想結親家，除了讚香奈兒漂亮又有氣質外，還說：「兒子娶了他之後，可以承襲李翊君、檢場的財產，少奮鬥20年。」笑翻眾人。

據《聯合新聞網》報導，今主辦單位宣布李翊君第二場嘉賓將請來張宇，李翊君說，要感謝張宇《雨蝶》寫得好，當年成為《還珠格格》片尾曲紅遍亞洲，她大方透露：「打開了中國市場，粗估賺進3千萬。」

(中時電子報)