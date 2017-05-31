挺東高棒球隊 後援會祭好康號召來看球

東石高中棒球隊為了再也不能打球的隊友，拚命打入前8強。（呂妍庭翻攝）

東石高中棒球隊為了再也不能打球的隊友，拚命打入前8強。（呂妍庭翻攝）

東石高中棒球隊後援會鼓勵大家站出來，一起到球場為嘉義縣加油。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣東石高中棒球隊代表嘉義縣出征玉山盃，日前連敗南投和台南市，取得兩勝進入前8強，明6月1日將與以高苑、普門等多所門校的高雄市聯隊交戰，因戰場就在嘉義縣棒球場，為給球員們加油打氣，後援會首度號召民眾前往加油打氣，還準備紀念品、涼飲，甚至辦抽獎活動，希望大家一起到球場為選手們加油，守住主場優勢。

學生家長蔡文嘉表示，這是嘉縣第一次動員替三級棒球隊加油打氣，主要是東高要打贏直轄市的強隊並不容易，恰巧前兩場都贏，才有機會在嘉義主場迎戰高雄市隊，雖然選手們都知道是一場硬戰，但絕對全力以赴，所以身為家長和後援會，也期盼大家一起站出來替嘉義縣、東石高中加油。

蔡文嘉還透露，賽前有位選手因眼睛不適，被驗出有嚴重眼疾，不得不退出比賽，甚至從此不能打球，隊友們為表示支持他，每場賽事都把他穿不到的球衣帶到球場，也拚命打出好成績，為支持這群努力的孩子，後援會祭出好康，凡進場看球就送紀念品500分，另提供仙草冰300分免費喝，如東高得分再抽王朝滴雞精、飯店住宿券，東高安打、奪三振可抽體育用品現金禮券200元等好康，「捍衛主場，需要你相挺」。

(中時)