法網》雙打4台將上陣 詹詠然混雙止步

詹詠然法網混雙首輪止步。(資料照／中央社徐肇昌攝)

「辛然配」法網登場前，詹詠然31日與澳洲皮爾斯（John Peers）混雙先試身手，可惜4比6、2比6不敵美哥聯軍史貝兒絲（Abigail Spears）／卡巴爾（Juan Sebastian Cabal），首輪止步。

雖然被大會看好，身為大會混雙頭號種子，詹詠然／皮爾斯首輪就陷入苦戰，開賽就被破發，雖然第4局扳回一城，但隨後又被對手回破，4比6丟失首盤。第2盤頭尾又兩度被美哥聯軍破發，4個破發對手機會只拿下1個，最終無緣晉級。

詹詠然結束混雙賽事，接下來將靜待與「瑞士公主」辛吉絲的女雙賽程，兩人名列大會第3種子，賽前紅土8連勝、2連冠，將挑戰聯手首座大賽冠軍。

31日還有3位台將接續登場，女雙第12種子詹皓晴／捷克雷茨科娃（Barbora Krejcikova）稍後手爐迎戰德捷組合貝克（Annika Beck）/佛拉裘娃（ Renata Voracova，謝淑薇／斯洛伐克塞彼洛娃（Jana Cepelova）則逢日本組合穂積絵莉／加藤未唯，盧彥勳男雙將攜手布朗（Dustin Brown），面對法國穆鐵(Corentin Moutet)／萊斯提耶那（Constant Lestienne）。

(中時電子報)