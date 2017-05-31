一例一休是清潔隊員的悲歌 市議員張瀞分請命

一例一休是清潔隊員的悲歌，市議員張瀞分今天在市議會中為清潔隊員請命！（陳世宗攝）

「台中市清潔隊員薪情差!」市議員張瀞分指出，台中市府環保局每年編列清潔隊員加班費不足，一例一休之後，想加班養家庭的清潔隊員賺不到錢，情況嚴重；另外，環保局還積欠六億元勞退舊制的退休金，可能影響清潔隊員退休權益。

環保局長白智榮說，清潔隊員的福利也是市府努力的目標，市府一年編列約5800萬元清潔隊員加班費。「一例一休」公布後，授權區隊自主管理，透過區隊長自行排班方式因應，儘量減少休息日出勤情形；原本利用國定假日出勤同仁，市府也以優於勞基法規定處理，同仁可選擇補假或請領加班費。

張瀞分表示，清潔隊員是基層工，賺辛苦錢養家，尤其是中高齡的清潔隊員非常需要加班費，每人加班每小時大约170元，過去一個月加班至少數千元，對他們幫助很大；一例一休後，他們被迫休假加班費少很多，叫他們如何生活？

張瀞分強調，除現職清潔隊員薪情差外，將提退休的清潔隊員也沒保障。根據中央資料，台中市環保局是全國唯一未足額提撥退休金的公部門，去年缺額達八億多元，今年缺額六億多元，而今年台中市約有866名清潔隊員符合退休，領得到退休金嗎?

張瀞分強烈要求環保局長做出保證，提出償還勞退金不足的計畫，絕不可影響清潔隊員權益。

白智榮指出，勞基法於民國104年修法，針對符合退休資格而選用舊制同仁，政府需編足一次退休金支應；台中市有800多人符合舊制退休條件，需要的退休金約10億元，目前尚不足6億元。但符合退休資格人員未必會在時間一到就申請退休，目前退休準備金對已申請退休人員不會產生權益影響，未來在市府公務預算可行下，會儘速提撥補足。

(中時)