校車衝進早餐店 司機情急肉身擋車

豐原高中校車衝進早餐店，卡在店門口停住。（王文吉翻攝）

校車撞上停在路旁的黑色轎車，車主試圖破壞車鎖，開至修配廠維修。（王文吉攝）

肇事校車前保險桿毀損，車頭擋風玻璃碎裂。（王文吉攝）

校車衝進休息中的豬血湯店，卡在店門口停住。（王文吉攝）

肇事校車經警方拍照量測後，駛離校園。（王文吉攝）

台中市豐原高中一輛校車下午4時許從校門斜坡滑下，情急之下，駕駛以肉身擋車，校車仍撞上路旁一輛黑色轎車，卡在休息的豬血湯店門口停住，駕駛夾在校車、電線桿間，送豐原醫院救治。

院方表示，傷者為62歲林男，到院時意識清楚，陰囊有撕裂傷，左手左大腿雙膝擦傷，骨盆骨折，目前仍在院內救治。

附近的炸雞店老闆說，當時聽到「嗶嗶嗶」聲，校車倒車要停放在校門斜坡，等候載送下課學生，沒想到才一眨眼，車頭就往豬血湯店衝進去，幸好車上沒有載學生。

警方表示，事故發生時，司機當時人在車外，等著學生下課，車上沒有學生，據司機供稱，車子因不明原因，突然往前滑行，他上前想要阻止未果，自己也受傷，緊急被送醫救治。

校車撞民宅意外，造成路旁黑色轎車車門、豬血湯攤車毀損，豐原區水源路單線車道中斷約半小時，目前已恢復通車。警方初步排除酒駕，確切事故原因警方正調查釐清 。

(中時)