上公車被夾爛蛋糕 高中生求償反遭痛毆
新北市汐止17歲石姓高中生前天晚間搭乘社區巴士返家時，剛買的蛋糕不慎遭車門夾爛，高中生向司機索賠不成，反被司機兒子與友人痛毆成腦震盪就醫，警方依傷害、恐嚇等罪將蘇姓父子及友人移送法辦。
警方調查，17歲石姓高中生29日晚間10時許搭乘汐止伯爵山莊巴士，疑似蘇姓司機操作不慎，將石男手中蛋糕夾爛；石男當下氣得用手拍擊車門，並要求司機賠償，蘇姓司機則回應身上沒錢，會叫兒子把錢帶來。
不料蘇姓司機兒子（27歲）與白姓友人（26歲）趕到場，聽到父親與石姓高中生言語爭執，心生不滿，兩人上車後揪住石男邊打邊嗆說「你很大尾嗎？」車上乘客見狀嚇得趕緊下車，石男被打得連連求饒說「我錯了！」直到警方到場制止才罷手。
石男送醫後頭部縫了6針、有輕微腦震盪，警方表示將等石男傷勢穩定後，再請他回派出所做筆錄，後續將依傷害、恐嚇罪偵辦，決不縱容暴力行為。
至於蘇姓司機任職公司表示，已將蘇男暫時停職，將待警方調查結果出爐決定是否處分。
(中時)
關鍵字：痛毆
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