帶嫩女友觀光順道「接案」 詐騙司機上百萬

任姓犯嫌（圖右）擔任詐騙集團車手，日前載著女友（圖左）北上基隆觀光時。順便「接案」詐騙1名退休司機得手百萬元。（曾百村翻攝）

台中市1名19歲的任姓男子，上月中帶著年僅16歲的女友北上基隆遊玩，期間竟然順便「接CASE」擔任詐騙集團的車手，假冒地檢署人員騙取1名退休司機高達百萬元，昨天警方循線前往台中將任男逮捕，同時移送檢方聲押獲准。

這名退休的運匠向警方供稱，這100萬元是他辛辛苦苦存下來的退休金，而任姓犯嫌將錢拿到手後，還跟女友繼續逛街吃好料，讓他「欲哭無淚、十分心痛」，他也哀求警方幫他將錢找回來，但落網的任嫌卻供稱：「這個案子我只賺到3萬元，其餘的都給上線了」，警方至今仍在追查上游共犯。

基隆第四警分局偵查隊調查，65歲的林姓退休計程車司機，日前接獲冒稱士林地檢署人員電話，表示他涉嫌擄車勒贖案件，要凍結他名下所有金融帳戶，他聽聞嚇得馬上直奔銀行解除定存，還提領出100萬元現金，在基隆市區將錢交給任男。

任嫌當天開車載著16歲的女友從台中出發，一路北上遊玩，抵達基隆後前往約定地點，向林男拿走100萬元即離去，事後林男驚覺不對勁，急向警方報案，警方調閱上百支監視器，循線鎖定任男的車輛，昨天持向基隆地檢署聲請拘票將任逮捕到案。

警方調查，任嫌無業整天遊手好閒，自稱積欠車行約3萬完的債務，才加入詐騙集團當車手，任的女友則稱，不知道男友是詐騙集團成員。警訊後警方依詐欺罪嫌，將任嫌移送基隆地檢署偵辦，檢方認為有逃亡、串證或再犯之虞，向法院聲請羈押獲准。

(中時)