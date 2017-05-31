機車留現場 女子疑自撞下落不明
27歲的高姓女子，30日晚間騎機車疑自撞橋頭護欄後下落不明，她還打電話向友人表示「我車禍了，但不知道在哪」，讓親友十分焦急並報警協尋，不過警方研判女子並未摔落橋下，今天正擴大追查女子的下落。
高女自撞的護欄位在東河鄉與卑南鄉交界的入船橋，昨天晚間有民眾發現高女的騎乘的紅色機車卡在護欄上，但現場沒看到人，警消接獲民眾報案後，出動救難人員、義消等到現場搜救，到橋下、草叢等仔細尋找，但整晚的搜索並未發現高女的下落。
高女的親友在臉書社團求援表示，現場找不到高女、醫院也沒有收治，希望知道的朋友提供訊息。而高女的友人表示，前天下午高女與男友到好樂迪唱歌，自行離開後就不知去向，晚間8時58分接到高女的電話，她說「我車禍了，但不知道在哪」，之後電話就打不通。
高女頭髮約肩膀下短髮，左邊鎖骨有英文刺青與小花。
警方表示，昨晚接獲報案後，已經發動搜尋，現場研判高女未掉落橋下，由於親友事發後有接獲高女的電話、機車上找不到手機及皮包，因此初步判斷高女是自行離開，警方今天也擴大調閱監視器畫面等，希望能找出高女的下落。
今天中午高女家屬也向警方完成報案，警方依失蹤人口受理。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。