機車留現場，女子疑自撞下落不明

高女的機車卡在橋頭護欄上，人下落不明。（黃力勉翻攝）

高女的機車卡在橋頭護欄上，人下落不明。（黃力勉翻攝）

27歲的高姓女子，30日晚間騎機車疑自撞橋頭護欄後下落不明，她還打電話向友人表示「我車禍了，但不知道在哪」，讓親友十分焦急並報警協尋，不過警方研判女子並未摔落橋下，今天正擴大追查女子的下落。

高女自撞的護欄位在東河鄉與卑南鄉交界的入船橋，昨天晚間有民眾發現高女的騎乘的紅色機車卡在護欄上，但現場沒看到人，警消接獲民眾報案後，出動救難人員、義消等到現場搜救，到橋下、草叢等仔細尋找，但整晚的搜索並未發現高女的下落。

高女的親友在臉書社團求援表示，現場找不到高女、醫院也沒有收治，希望知道的朋友提供訊息。而高女的友人表示，前天下午高女與男友到好樂迪唱歌，自行離開後就不知去向，晚間8時58分接到高女的電話，她說「我車禍了，但不知道在哪」，之後電話就打不通。

高女頭髮約肩膀下短髮，左邊鎖骨有英文刺青與小花。

警方表示，昨晚接獲報案後，已經發動搜尋，現場研判高女未掉落橋下，由於親友事發後有接獲高女的電話、機車上找不到手機及皮包，因此初步判斷高女是自行離開，警方今天也擴大調閱監視器畫面等，希望能找出高女的下落。

今天中午高女家屬也向警方完成報案，警方依失蹤人口受理。

(中時)