OBIKE基隆也有 市府憂心：大家亂丟車
繼O-BIKE於端午連假在雙北投放1千輛單車後，昨天宣布在基隆碧砂漁港周邊投放近200部單車試營運。業者指出，是因為看好當地觀光商機，所以比YouBike更早進駐基隆，目前先在中正區試辦；不過基隆市政府對此卻有疑慮，擔心使用者會在市區亂丟車造成市容混亂。
O-BIKE業者表示，要投放前有先跟基市府研議，後來雙方認為營運初期在碧砂漁港周邊先開始會比較好，因為當地是風景區廊帶，加上附近有海洋大學學生，假日除了觀光客以外，預料學生也會在校園內外使用，所以昨天已先行投放近200輛單車，看後期營運狀況再做單車輛數的增減。
基隆市府交旅處長李綱表示，共享單車模式在荷蘭、巴黎以及新加坡等都市，已實行多年，對於抑制私人運具、發展低碳觀光等，有一定的成效，今年初起，目前包含雙北、宜花東、台南、南投等地業者皆已有投放單車，的確讓不少人願意嘗鮮使用。
但李綱也透露，雖然O-BIKE立意良好，但數個月前業者在雙北投放時，不少使用者亂停車，造成市容混亂，因此暫時營運到日前才重新開張，擔心同樣的事情會在基隆重演；對此業者表示，目前針對用戶有審核機制，若違規停車兩次，將鎖定帳戶禁止再租車，希望藉此嚇阻隨意丟車的歪風。
市府要求業者，初期僅可將單車，放置在基隆東岸風景區廊帶，例如海科館、海洋大學、和平島公園、八斗子漁港以及正濱漁港等區域，未來也必須先取得各管理單位的同意，才能新增投放單車的據點。
(中時)
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