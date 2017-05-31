蘇花公路終搶通 民苦笑：名副其實的車舟勞頓
蘇花公路因連續大雨引發坍方道路雙向阻斷，導致連日來東部交通大亂，經公路總局緊急搶修後，今天下午4點先行開放兩個小時單線通車，航港局也協調麗娜輪加開班次，2天下來共疏運1701人、559輛大小車輛。而今天凌晨透過疏運抵達基隆港的民眾一臉疲憊，緩緩步出船艙苦笑說：「這是名副其實的舟車勞頓。」
蘇花公路112.6K處九宮里路段因日前邊坡大片坍方，造成遊客回程受阻，車流瞬間湧向路況不佳的中橫公路，甚至有民眾直接南迴環島返北，使得原本應該開開心心的端午連假之旅，瞬間讓遊客「叫苦連天」。
為疏運大批卡在花蓮的遊客，交通部啟動「東部蘇花段陸路運輸中斷之疏運應變方案」，由合富海運、東聯航運公司於29日進行進行疏運滯留旅客任務，今天也再度加開麗娜輪進行最後疏運趟次，在公路總局緊急搶修下，今天下午4時先行開放2小時單線通車，不過要該路段要修復至安全無虞，恐怕需耗時半年。
全家來訪花蓮的吳姓民眾說，首次開車來花蓮就遇到坍方，考量還有小孩同行，不適合長途坐車等待，昨天沒排到船位，今天一早又來排隊，才買到船票，雖然票價有點昂貴，不過為了能順利回家、不耽誤工作「這個錢還是得花」；而船隻抵達蘇澳港的時候，他與家人一同歡呼：「終於可以回家了」，但也透露希望下次再去花東觀光的時候，政府會將當地交通「做好」，保障民眾的便利性及人身安全。
今天凌晨1時合富快輪也載運上百名旅客、30多輛汽車抵達基隆港，許姓民眾則抱怨，政府應該建設一條更好的蘇花公路給民眾通行，這樣不僅玩得開心、安心，也讓花東居民回家有條安全的路，才不至於像這次淪落到要「舟車勞頓」才能回家。
杜姓民眾感嘆，原本4天的端午連續假期，只有1天有玩到，剩下3天的時間幾乎都在開車，更沒料到返途必須得坐上客貨輪「沒想到回家路那麼長」，下次出去玩會優先考慮出國，避免在遇到類似狀況。
(中時)
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