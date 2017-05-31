世界肺高壓月 高榮辦氣喘如牛飛輪賽

高雄榮總今天舉辦「氣喘如牛飛輪體驗賽」，醫護人員與民眾60人參加。（呂素麗攝）

高雄榮總今天舉辦「氣喘如牛飛輪體驗賽」，與賽者騎單車喘氣親身體驗肺動脈高壓之苦，選手個個都很賣力騎車。（呂素麗攝）

高雄榮總今天舉辦「氣喘如牛飛輪體驗賽」，醫護人員騎單車親身體驗肺動脈高壓之苦。（呂素麗攝）

肺動脈高壓患者不易被診斷出來，致命率又高，長年致力於肺高壓治療的高雄榮總12年來醫治近200名患者，平均10年存活率近7成，成效不錯；為了讓更多人了解肺高壓，高榮今天舉辦「氣喘如牛」體驗競賽，讓民眾與醫護人員能親身體會肺高壓病友的「喘、咳、血、腫、暈」症狀。

高榮副院長鄭錦翔表示，每年5月5日為世界肺高壓日，舉辦此活動讓醫護人員也能將心比心關懷病友呼籲有相關症狀的民眾提高警覺，及早接受正確診斷及治療。

高榮重症醫學中心暨加護醫學內科主任黃偉春說，肺高壓嚴重時可能產生唇色變藍的情況，故國際上又稱此病為「藍唇病」，繼去年氣喘如牛登高體驗賽後，高榮今年再次舉辦「氣喘如牛飛輪體驗賽」，特別以藍唇為象徵，設計製作出肺高壓藍唇腳踏車，於腳踏板設置特殊裝置增加踩踏時的阻力，在競賽踩踏過程中相當辛苦，藉此讓醫護人員與民眾體驗患者病發時喘不過氣、變藍唇的狀態。

心臟內科主治醫師鄭錦昌說，原發性肺高壓病因不明，被列為罕見疾病，另由紅斑性狼瘡、硬皮症及先天性心臟病引發的則為續發性肺高壓，盛行率為10萬分之1，好發於30歲至50歲的女性，男女比例為1比3，由於診斷不易，從發病到確診約兩年。

鄭錦昌說，目前國內已有肺高壓的藥物，提高病人的存活率，以高榮為例，10存活率近7成。

今天的競賽有60人參加，與賽者個個全力以赴，爭取佳績，更體驗肺高壓病人氣喘的辛苦。

黃偉春說，肺高壓病人不能勉強運動，以走路或慢慢騎單車較適合，不要逞強。

(中時)