桃特搜猛男曾是籃球練習生　帶隊比賽奪亞軍

陳致達（前排右2）運用過去經驗，帶著消防隊員們抱回市長盃籃球賽亞軍。（陳致達提供）

陳致達運用過去經驗，帶著消防隊員們抱回佳績。（葉臻攝）

陳致達運用過去當籃球練習生的經驗，帶著消防隊員們抱回佳績。（葉臻攝）

陳致達熱愛健身，至今仍每天運動。（葉臻攝）

桃園特搜大隊隊員陳致達，當消防員之前曾是籃球隊的練習生，他帶著消防隊員們一起參加今年的市長盃籃球比賽，僅靠著7次練習就抱回亞軍，創下消防隊在市長盃籃球比賽近年來的最佳成績，他笑說隊員的團隊默契和犧牲假日的奉獻精神，是抱回亞軍的主因。

今年33歲的陳致達，大學畢業後曾當過銀行基金業務、籃球隊練習生，因為對救災有熱情，加上嚮往有穩定收入的工作，花了1年時間半工半讀，在102年特考一舉上榜，實習後分發到桃園特搜隊，至今已有2年時間。

陳致達笑說自己愛運動，考特考前半年因為打球受傷，右膝前十字韌帶斷裂，但他靠著毅力，只花了5個月時間就鍛鍊自己的身體康復，仍然報考體能要求高的消防，最後一舉考上，至今仍每天運動、重訓，「世上沒有什麼是做不到，只有不願做。」

陳致達說，擔任特搜期間，讓他印象最深刻的就是去年父親節期間，一名外籍女子情緒激動，揚言要從4樓公寓跳下，陳致達趕到時女子正一躍而下，他左手抓著欄杆，右手一把抓住剛跳下去的女子，單手將她拉回屋內，畫面險象環生。

陳致達也曾在去年的維冠金龍大樓倒塌事故中協助搜救行動，他說，當時他用生命探測儀找到一名婦人，各縣市特搜聯手，耗時10幾個小時將婦人挖出，婦人家人雖都往生，但她卻奇蹟生還，「得知她還活著，當下真的很感動。」

陳致達今年也發揮過去當過籃球練習生的經驗，帶著來自各隊的消防隊員參加市長盃籃球比賽，陳致達說，因為隊員的放假時間不固定，得特別排假練習，比賽前每周只練習的到1次，為了讓隊員進步快速，他將練習過程錄下，根據每個人的表現作檢討，因此進步特別快，在比賽中抱回亞軍，成為近年來消防隊在市長盃籃球賽中的最好成績。

(中時)