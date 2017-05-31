前瞻計畫挨批 蔡英文要求部會首長大聲辯護
面對外界對於前瞻計畫的質疑聲浪，總統蔡英文今日表示，期盼各部會首長，一起站出來，為前瞻計畫辯護，說明它對國家、地方建設的意義。
民進黨今日舉行中執會，國發會副主委曾旭正以「前瞻基礎建設計畫之城鄉建設」報告。
據中央社報導，會後，民進黨發言人吳沛憶轉述蔡英文總統的裁示，城鄉建設計畫總計新台幣1300億元，是採競爭型的計畫，也就是要看各地方政府能否提出成熟、完成的計畫。
蔡英文說，拜託行政院帶領各部會、地方政府，一起站出來，為前瞻計畫辯護，說明它在台灣經濟發展的這個計畫，扮演非常重要的角色。所以期待各縣市首長站出來，共同合作，將前瞻計畫的重要性說明清楚。面對在野黨的批評，作為執政者，更要站出來大聲的辯護。
中常委陳明文也在會中建議，部會首長可利用立法院休會時，下鄉與民眾說明；蔡英文贊同說：部長不能到的話，次長也要到。
(中時電子報)
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