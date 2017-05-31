《遠見》施政滿意度冠全台 傅崐萁鬆口選北市長？

「花蓮經驗」傅崐萁施政成績勇奪全台第一，8度蟬聯五星級，刷清全台縣市首長紀錄。（資料照片，許家寧攝）

傅崐萁改革魄力獲縣民肯定，不排除挾政績，順勢揮軍北上。（資料照片，許家寧攝）

台北市有更多地方可以更好，傅崐萁鬆口「不排除任何可能」。（資料照片，許家寧攝）

《遠見雜誌》21縣市長施政滿意度調查揭曉，花蓮縣長傅崐萁高達76分的施政成績，摘下全台首位，大勝「假想敵」台北市長柯文哲「勉強及格」的61.5分，同時創下唯一8度蟬聯五顆星的地方首長紀錄，傅崐萁感謝縣民肯定，對於北上挑戰柯P，他也鬆口「不排除任何可能」。

《遠見雜誌》昨天公布21縣市長施政滿意度調查，花蓮縣長傅崐萁縣府團隊施政成績76分，不僅較去年進步3分，一舉超越綠營天王級的台南市長賴清德的74.9分、高雄市長陳菊73.9分及桃園市長鄭文燦72.6分，至於台北市長柯文哲則拿到倒數第2名的難堪成績。

調查指出，民進黨執政一年來，民調首度出現「藍上綠下」，綠營縣市長平均滿意度跌破及格的59.5％，共有7名百里侯，同登五顆星殊榮，除了無黨籍的傅崐萁，綠營有鄭文燦、賴清德、陳菊，以及新竹市長林智堅進榜，藍營則是台東縣長黃健庭、連江縣長劉增應。

傅崐萁此次不僅在縣府團隊施政成績居全台首位，也與個人滿意度73.5％名列第3相互呼應，顯示縣民肯定傅崐萁8年來的「花蓮經驗」，成功帶領「後山」翻轉為「幸福城市」，其不分藍綠、魄力改革的形象，被認為有望循「柯P模式」，順勢揮軍北上。

反觀台北市長柯文哲，自去年民調重挫跌至3.5星後，原以為今年西門燈會有望能扳回一城，無奈市民要求嚴謹，加上時有失言，柯P個人滿意度持續探底，從去年45.6％續跌至42.9％，團隊施政成績慘澹僅61.5分，兩項排名皆差點墊底，僅勝「吊車尾」的嘉義市長涂醒哲。

挾著執政優勢，近來傅崐萁動作頻頻，除了送北市議員箭筍、西瓜，宣傳花蓮農產品，還與北市里長聚餐「搏感情」，對於「走出後山」傳聞，傅崐萁鬆口「不排除任何可能」，指出阿肯色州是美國最小的州，但卻能選出帶動美國經濟發展的柯林頓，顯得相當有自信。

畢業於北市東門國小、弘道國中，可說是道地的「台北囝仔」傅崐萁對台北一點也不陌生，直言台北市有更多地方可以更好，他表示身為領導人，要有開創格局眼光、有魄力帶領他的執政團隊，突破困境把事情做好，如果碰到什麼事情都要轉彎，「一顆蛋搞了半天還搞不出來」，那乾脆都不要做好了。

(中時)