台鐵130周年，台東泰迪熊迎賓

東火車站新增大型泰迪熊裝置藝術，伸起的右手像是在熱情打招呼。（黃力勉攝）

台東火車站新增大型泰迪熊裝置藝術，也吸引許多家長為小孩拍照留念。（黃力勉攝）

台鐵即將歡慶130周年，台東火車站31日新增15座大型的泰迪熊，並將以「台鐵130、熊獻鐵道情」為主軸，舉辦系列活動。鐵路工會台東分會理事長張博翔指出，15隻泰迪熊與人同高，舉起右手像在熱情打招呼，也歡迎遊客到熱情的台東。

6月9日是鐵路節，今年適逢台鐵130周年慶，各站都有不同的慶祝主題，台東站由鐵路局花蓮運務段、中華民國台灣泰迪熊協會合辦活動，共在台東火車站陳列15隻泰迪熊。

張博翔表示，大型的泰迪熊是玻璃纖維強化塑膠FRP材質，總共有100多隻，台鐵精選15隻舉起右手、打招呼的「樂活熊」，每個的特色彩繪都不同，還有貓王熊、忍者熊、鬥牛士熊、毛感熊等不同的風格，十分有趣。

由於台東站正在進行改建工程，泰迪熊也讓施工的空間增添一絲柔和氣氛，許多民眾看到可愛、造型特殊的泰迪熊，也忍不住趨前合照，泰迪熊擺放位置在大廳及主要出入口，一到台東火車站就能輕易發現。

張博翔指出，「熊戀台東」大型樂活熊裝置藝術展為期1個月，4日舉辦的活動，將有台東音樂家王錦明現場吹奏薩克斯風、限量的「熊心怒放」泰迪熊現場手作教學，還有「鐵道及泰迪熊紀念品展售，將台鐵商品與泰迪熊結合，邀民眾一起歡慶台鐵130周年慶。

(中時)