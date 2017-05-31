石門水庫供水區水情燈號 轉正常「藍燈」
為了因應今年梅雨鋒面通過石門水庫集水區可能帶來豪雨而影響原水濁度升高，水利署31日由署長賴建信召開防汛視訊會議。賴建信也宣布石門水庫供水區水情燈號由水情稍緊「綠燈」轉為水情正常「藍燈」。
賴建信表示，因為濁度增高，目前北水局所轄水庫，石門水庫、寶二水庫、及自來水公司寶山水庫、新山水庫、以及台北市政府翡翠水庫等都已經派員待命準備進駐監測水質濁度，並和桃園巿政府、新竹縣、市政府、新北市政府橫向聯繫，確保供水無虞。
北水局長江明郎表示，中央氣象局預報6月2日至6月3日是今年梅雨影響最為劇烈的2天，因今年中庄調整池已經主體完成並於5月10日閞始蓄水，可以在石門水庫排砂期間，由中庒調整池供應板新地區、北桃園地區民生公給水，達到颱風、豪雨期間不缺水之目標。
(中時)
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