要傳承 日本10代木職人到大溪交流

大溪木藝生態博物館昨天舉辦「家業永續：臺日木工．漆藝交流論壇」，希望讓台日木職人彼此交流傳承的想法。(賴佑維攝)

桃園市大溪木藝生態博物館昨天舉辦「家業永續：臺日木工．漆藝交流論壇」，邀請日本赤塚派江戸蒔繪第10代傳人和大溪木職人一起交流，盼推動大溪木藝的傳承。木博館長陳倩慧表示，希望讓大溪木器有更好的傳承，也推動台日木器的交流。

大溪區至善高中有全國唯2的家具木工科，校方說，與會人士除了開會外，也參觀家具木工科的上課過程，包含學生如何使用器具、老師教導方式等，也請木職人們分享心得，讓學生與業界接軌，桃園市長鄭文燦31日下午也到場參觀，了解交流情形。

(中時)