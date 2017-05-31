老師變武則天 這班學生這樣秀創意

平鎮區育達高中設計群昨天舉辦創意成果展，其中高3有班級讓導師扮成女皇武則天（右二），成為現場焦點。(賴佑維攝)

桃園市平鎮區育達高中設計群昨天舉辦第26屆創意成果展，本次活動以「自我跨越、攜手破界」為發想取名為「越界」。學生們也在操場特色妝扮造型繞場，有古埃及造型、卓別林等，甚至還有導師扮成女皇武則天，成為現場焦點。

在特色妝扮造型繞場中，學生們展出各式創意，並以歷史上有創舉的人物為概念，包含阿姆斯壯、畢卡索、安徒生、卓別林都出現，此外3年11班導師楊璦玲還被班長陳柏翰說服，扮成女皇武則天。陳柏翰開玩笑說，因為老師要管東管西，就好像女皇一樣，老師的裝扮也讓學生們耳目一新。

(中時)