內埔農工原住民學程成果展 原味十足
屏東內埔農工原住民藝能班學程已開設12年，培育許多原住民藝術人才，學生每年也會舉辦期末成果展，今年主題為「拾藝」，除演出舞碼《Kacalisiyan斜坡上的人》，也有靜態藝術作品展出。學校希望未來能成立原住民專班，培育更多原住民專業人才。
內埔農工有目前有21名學生參加原住民藝能班學程，從2年級開始上課。課程內容有族語、工藝、樂舞、繪畫4項，學生除了要學習排灣族與魯凱族母語外，也得學習陶藝、編織、古謠等傳統技藝，並從中找出自己的興趣。
今年成果展將於內埔農工展出至6月9日，6月8日晚上有樂舞展，表演舞碼為《Kacalisiyan斜坡上的人》。編舞老師巴魯說，排灣族傳統是以歌入舞，重點是歌，舞則有四步舞及勇士舞，今年編舞完全不用現代的花俏舞步，回歸傳統，展現出最排灣的舞碼。
陶藝老師馮志正說，學程內容除了原住民傳統文化，也強調實用性，希望學生未來升學或就業用的到，因此必須從基礎的素描、色彩學學起，再進一步到浮雕等立體作品，他希望學生能將傳統元素加上科技，也能夠商品化。
學生朱董嘉杰說，陶藝、雕刻、繪畫都是進了內農後才學的，也讓他了解更多排灣族圖騰及文化的意義，未來選擇就讀義守大學傳播設計系，也不排除未來走藝術之路。校長陳勇利說，原住民學生很有藝術天份，希望未來能開設專班，培育更多人才。
(中時)
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