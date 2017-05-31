金門湖尾溪汙染 民眾：變「黑龍江」了
金門湖尾溪從冬天的流水潺潺變成現在臭氣沖天，讓人作噁的死水溝。金寧鄉長陳成勇今（31）日下午偕縣府實地勘查，環保局已採樣送驗並追查汙染禍首，期待這條被指為變色的「黑龍江」，重現鄉親記憶中門前有小溪的美麗光景。
源頭在雙乳山的湖尾溪，流經金寧鄉下堡、湖南、中堡，再從湖尾入海，為遇雨才有充沛水流，平日斷續不常的野溪。但因過去沿線溪水清澈，仍讓旅外鄉親懷念不已。
最近，當地民眾發現湖南段一帶臭氣沖天，溪中滿溢像是豬糞的泥狀物，變成不會流動的死水，與冬季時流水淙淙的景象大不相同，讓人愈看愈傷心難過。
鄉長陳成勇實地勘查指出，過去湖尾溪的水質不差，因此還在湖南段設置水閘，讓鄰近農家可以汲水澆灌作物，最近鄉公所也剛斥資在溪畔加置護欄，將配合縣府建設局清除溪中阻礙水流的雜草，盡快改善現況。
由於湖南段有1處養豬場，原本遭疑為汙染禍首，但飼主表示目前在養僅20頭，且汙水一滴也未排放入溪。環保局已在附近採取水樣送驗，結果最快一周揭曉，屆時即可根據汙染物種類，進一步追查可能來源。
(中時)
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