為了這個原因，前村長改種有機檸檬

屏東高樹鄉泰山村前村長張太山共種植1.5公頃檸檬，目前正在申請有機認證，處於轉型期。（潘建志攝）

屏東高樹鄉泰山村前村長張太山共種植1.5公頃檸檬，目前正在申請有機認證，處於轉型期。為何會轉型做有機，他說，國人喜歡喝檸檬汁，食品是良心問題，種出安全無毒檸檬榨成汁，讓大家喝到安全衛生的檸檬汁，才對得起良心。

50歲的張太山曾當過兩屆村長，從農將近27年，家裏1.5公頃的地原本種植菸草，八八風災後全部改種檸檬，另外也租了10幾頃土地種木瓜、鳳梨。為了種出更安全的作物，他去年開始申請有機認證，現在正值轉型期，

因為不灑殺草劑，草長得又快又高，他只能每天背著割草機除草。他說，草是生態平衡的基礎，腐化後的枯草也能當有機肥，更能保護土壤維護地力。另外不施農藥也會有病蟲害問題，他經常向農業專家請教防治方法。

目前他的檸檬鮮果會供給合作社賣到超商，自己也會加工製作檸檬醋、檸檬乾、洗潔液等產品，在農會超市販售。他說，有機種植雖然辛苦，但不灑藥可省下農藥錢，對他的身體也好，不會農藥中毒。

已經從農20多年，要從傳統農業轉型為有機並不簡單。張太山說，這條路雖然不好走，但他會持續堅持，也相信這是必經的過程。只希望能為消費者的健康把關，自己也更能心安。

(中時)